Вселенский патриархат рассмотрел запрос Порошенко об автокефалии

В Константинопольском патриархате рассмотрели просьбу президента Украины Петра Порошенко об отдельной церкви. Об этом сообщается на сайте патриархата.

«Вселенский патриархат изучил вопросы, относящиеся к ситуации на Украине. Получив от церковных и гражданских властей прошение о предоставлении автокефалии. По этому запросу синод решил быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что Константинопольский патриархат не предоставит Украине автокефалию, потому что в решении этого вопроса будет принимать участие выступающая против Русская православная церковь.