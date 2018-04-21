СМИ: в Эр-Рияде произошла стрельба у королевского дворца

В Эр-Рияде произошла стрельба у дворца короля Саудовской Аравии. Об этом сообщает Pakistan Today.

Как отмечается, король страны Салман бен Абдель Азиз аль-Сауд был эвакуирован из здания. По данным Associated Press, стрельба может свидетельствовать о противостоянии королевской охраны и стремящихся устроить переворот военных. Согласно другой информации, у здания был сбит небольшой беспилотник. В настоящее время полиция проводит расследование.

В 2017 году в МВД Саудовской Аравии подтвердили информацию о попытке нападения на дворец короля Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда в Джидде.