СМИ: в Эр-Рияде произошла стрельба у королевского дворца
В Эр-Рияде произошла стрельба у дворца короля Саудовской Аравии. Об этом сообщает Pakistan Today.
Как отмечается, король страны Салман бен Абдель Азиз аль-Сауд был эвакуирован из здания. По данным Associated Press, стрельба может свидетельствовать о противостоянии королевской охраны и стремящихся устроить переворот военных. Согласно другой информации, у здания был сбит небольшой беспилотник. В настоящее время полиция проводит расследование.
В 2017 году в МВД Саудовской Аравии подтвердили информацию о попытке нападения на дворец короля Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда в Джидде.
#عاجل— غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) 21 апреля 2018 г.
من مصدر في الديوان : تم التاكيد على نقل الملك الى القاعدة الجوية لحمايته pic.twitter.com/lDLDuPeEl6