В Москве три человека пострадали из-за непогоды

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Заместитель мэра Москвы Леонид Печатников заявил, что три человека, в том числе трехмесячный ребенок, доставлены в больницы Москвы после падения дерева на улице Сумской. Об этом сообщает ФАН.

По его словам, состояние ребенка и двух взрослых врачи оценивают как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за штормового ветра объявили «оранжевый» уровень погодной опасности 21 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил жителей столицы быть предельно внимательными в условиях надвигающейся непогоды. В свою очередь МЧС предупредило москвичей о грозе.