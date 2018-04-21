МЧС предупредило москвичей о грозе

Жителей столицы предупредили о грозе, которая пройдет в городе в ближайшие часы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«В дополнение к ранее выданному штормовому предупреждению, по информации Росгидромета, в ближайшие 1-3 часа с сохранением вечером 21 апреля, местами в Москве и Московской области, начиная с северо-западных районов, ожидается гроза», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за штормового ветра объявили «оранжевый» уровень погодной опасности 21 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил жителей столицы быть предельно внимательными в условиях надвигающейся непогоды.