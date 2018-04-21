В Москве в субботу ожидается до +17°С
В Москве в субботу, 21 апреля, ожидается до +17°С.
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +15 до +17°С.
Днем облачно, дождь. Ветер западный, 10-15 м/c, местами порывы, 20-25 м/c.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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Ранее сообщалось, что в столице из-за штормового ветра объявили «оранжевый» уровень погодной опасности 21 апреля.
«Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в сообщении Гидрометцентра.
Кроме столичного региона, аналогичные погодные условия будут наблюдаться в Смоленской, Тверской, Ярославской, Владимирской, Рязанской, Тульской и Калужской областях.