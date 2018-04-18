В Хабаровске поезд сбил 16-летнего подростка

В Хабаровске под колесами поезда погиб 16-летний подросток, сообщается на сайте следственного управления на транспорте СК России по региону.

«Установлено, что 15 апреля 2018 года в 11 часов 18 минут на перегоне станций Хабаровск-2 – Красная речка на главном четном пути, 8540 км пикет № 9 Дальневосточной железной дороги произошел наезд поезда на несовершеннолетнего хабаровчанина, 2001 года рождения», — говорится на сайте.

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В ведомстве отметили, что сразу после инцидента место происшествия было осмотрено. Также были допрошены свидетели и назначены экспертные исследования.

По факту смерти подростка было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).

Ранее сообщалось, что в Москве поезд сбил двух безбилетников.