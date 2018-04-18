Посольство России заподозрило Лондон в уничтожении улик по делу Скрипаля

Представитель посольства России в Лондоне считает, что дезинфекция на месте отравления Скрипалей в действительности является операцией по уничтожению улик, передает РИА «Новости».

«Эти нестыковки, которые видны невооруженным глазом, подталкивают нас к мысли о том, что так называемая дезинфекция, которая будет включать в себя «сжигание потенциально зараженных предметов», на деле является элементом линии на уничтожение важных и ценных вещественных доказательств, если, конечно, есть что доказывать. Подобное уже наблюдалось — например, в случае с умерщвлением домашних животных [экс-полковника ГРУ] Сергея Скрипаля», — сказал представитель посольства.

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Он подчеркнул, что британская сторона такими действиями пытается «замести следы постановочной провокации в отношении России».

Ранее российское посольство назвало «странными» новые выводы по делу Скрипаля.