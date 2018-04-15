Напавший на бортпроводника Air China пассажир страдал психическим заболеванием

Пассажир, напавший с ручкой на бортпроводника самолета Air China, страдал психическим заболеванием, передает РИА «Новости» со ссылкой на полицию китайской провинции Хэнань.

Подозреваемым оказался 41-летний житель провинции Хунань.

«По данным предварительного следствия, у подозреваемого во время полета случился внезапный приступ психического заболевания . Он, угрожая перьевой ручкой, удерживал в заложниках бортпроводника, что привело к экстренней посадке самолета», — говорится в заявлении полиции.

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В результате инцидента никто не пострадал.

Самолет, совершавший рейс CA1350, вылетел из города Чанша в провинции Хунань в 8.40 (3.40 мск) по местному времени и должен был приземлиться в 11.00 (6.00 мск) в международном аэропорту Пекина. Один из пассажиров взял в заложники бортпроводника, угрожая перьевой ручкой.