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Поезд с пассажирами застрял в снегу на полпути в Екатеринбург

74.RU: поезд «Орлан» с пассажирами застрял на полпути в Екатеринбург из-за снега

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Варвара Гертье/РИА Новости

Поезд «Орлан» с пассажирами застрял на полпути из Челябинска в Екатеринбург из-за снега. Об этом сообщает 74.RU.

Отмечается, что вагоны стоят уже около 40 минут.

«Стоим на станции Полевской. Сообщают об обрыве проводов контактной сети — скорее всего, из-за снегопада. Есть пассажиры, которым нужно в аэропорт Кольцово», — рассказал читатель издания.

Также сообщается, что в диспетчерской РЖД не смогли оперативно уточнить, что случилось, пообещав разобраться в случившемся.

До этого сообщалось, что Свердловскую область накрыл аномальный снегопад, ломающий линии электропередачи (ЛЭП) и крушащий деревья. В ночь на 4 мая сильный снегопад наблюдался в Екатеринбурге.

Из-за метели без света остались населенные пункты в четырех округах региона, ремонтные бригады уже начали восстановительные работы. По информации компании «Россети Урал», такие последствия непогоды не фиксировались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет.

Ранее в Свердловской области из-за гололеда перекрыли участки трасс.

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