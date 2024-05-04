Поезд с пассажирами застрял в снегу на полпути в Екатеринбург

Поезд «Орлан» с пассажирами застрял на полпути из Челябинска в Екатеринбург из-за снега. Об этом сообщает 74.RU.

Отмечается, что вагоны стоят уже около 40 минут.

«Стоим на станции Полевской. Сообщают об обрыве проводов контактной сети — скорее всего, из-за снегопада. Есть пассажиры, которым нужно в аэропорт Кольцово», — рассказал читатель издания.

Также сообщается, что в диспетчерской РЖД не смогли оперативно уточнить, что случилось, пообещав разобраться в случившемся.

До этого сообщалось, что Свердловскую область накрыл аномальный снегопад, ломающий линии электропередачи (ЛЭП) и крушащий деревья. В ночь на 4 мая сильный снегопад наблюдался в Екатеринбурге.

Из-за метели без света остались населенные пункты в четырех округах региона, ремонтные бригады уже начали восстановительные работы. По информации компании «Россети Урал», такие последствия непогоды не фиксировались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет.

Ранее в Свердловской области из-за гололеда перекрыли участки трасс.