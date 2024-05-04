Япония выразила США сожаление из-за оскорбительных слов Байдена

Япония по дипломатическим каналам довела до сведения Соединенных Штатов, что Токио сожалеет относительно недавнего заявления президента США Джо Байдена о проблемах в экономики Японии из-за «ксенофобии». Об этом пишет местное агентство Jiji.

«Заявление (Байдена. – прим. ред.) не было основано на верном понимании политики Японии», — говорится в сообщении представителей посольства Японии в США, которое приводит агентство.

3 мая New York Times писала, что Байдена о «странах-ксенофобах» могут привести к проблемам с Японией, являющейся союзником США.

Речь идет о предвыборном выступлении Байдена, который без предоставления аргументов назвал Россию, Китай, Индию и Японию «странами-ксенофобами», утверждая, что это якобы могло помешать развитию общества в этих странах.

Заявления Байдена уже встретили критику в Соединенных Штатах — сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс в социальных сетях назвал неосмотрительные высказывания Байдена очередным проявлением «клоунады».

Ранее Байден похвастался, что Обама позавидовал бы его достижениям.