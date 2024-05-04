Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Япония выразила США сожаление из-за оскорбительных слов Байдена

Jiji: Япония сообщила США о сожалении из-за слов Байдена о ксенофобии страны

close
100%
Leah Millis/Reuters

Япония по дипломатическим каналам довела до сведения Соединенных Штатов, что Токио сожалеет относительно недавнего заявления президента США Джо Байдена о проблемах в экономики Японии из-за «ксенофобии». Об этом пишет местное агентство Jiji.

«Заявление (Байдена. – прим. ред.) не было основано на верном понимании политики Японии», — говорится в сообщении представителей посольства Японии в США, которое приводит агентство.

3 мая New York Times писала, что Байдена о «странах-ксенофобах» могут привести к проблемам с Японией, являющейся союзником США.
Речь идет о предвыборном выступлении Байдена, который без предоставления аргументов назвал Россию, Китай, Индию и Японию «странами-ксенофобами», утверждая, что это якобы могло помешать развитию общества в этих странах.

Заявления Байдена уже встретили критику в Соединенных Штатах — сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс в социальных сетях назвал неосмотрительные высказывания Байдена очередным проявлением «клоунады».

Ранее Байден похвастался, что Обама позавидовал бы его достижениям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами