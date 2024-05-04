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Главы горокругов Домодедово и Раменское раскрыли причину ухода с постов

Главы округов Ежокин и Ханин сообщили, что сложили свои полномочия

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Глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин и глава Раменского Николай Ханин сообщили, что сложили свои полномочия по управлению подмосковными муниципалитетами. Они раскрыли причину ухода со своих постов.

«Принял решение покинуть пост главы городского округа Домодедово. Это связано с моим переходом на новое место работы», — отметил Ежокин в своем Telegram-канале.

По его словам, временно исполнять полномочия главы Домодедово будет заместитель главы Евгения Хрусталева, которая состоит в команде почти 10 лет.

Он поблагодарил коллег и депутатов за плодотворную работу. Ханин отметил, что округ показывает «хорошие результаты» по социально-экономическому развитию.

«Я покидаю пост главы городского округа Раменское, и перехожу на новое место работы», — написал Ханин в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание, что «решение было непростым». По словам Ханина, это была «не просто работа», а «служение, искренний порыв делать окружающую действительность лучше».

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