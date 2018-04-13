Заплыв туристов с самой крупной в мире акулой попал на видео

У побережья мексиканского штата Южная Калифорния на видео сняли людей, плавающих с огромной китовой акулой, передает РИА «Новости».

Видео было сделано 36-летним оператором Тарсицио Саньюдо Суаресом с помощью дрона.

На записи видны трое человек, плавающих около акулы. Затем к ним присоединился еще пловец. Один из купающихся подплыл к акуле на расстояние вытянутой руки и почти дотронулся до ее хвоста.

Реклама

«Китовые акулы спокойны и не могут причинить человеку никакого вреда. В тот день я тоже поплавал вместе с ними и снял их на камеру GoPro под водой», — рассказал Суарес.

Китовые акулы являются крупнейшими рыбами в мире, их длина может достигать 12 метров. В отличие от большинства других акул они питаются только планктоном и не представляют опасности для человека.