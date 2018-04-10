Московский зоопарк откроет хоспис для неизлечимо больных домашних животных

Московский зоопарк откроет центр дожития онкобольных домашних животных и кладбище для зверей, передает агентство городских новостей «Москва» заявление директора зоопарка Светланы Акуловой.

Хоспис появится на территории центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском.

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«Под Волоколамском уже построен, но еще не сдан в эксплуатацию крематорий для животных. Там же будет построен центр дожития онкобольных животных и кладбище домашних животных. Человек сможет остаться рядом со своим любимым животным, а домашний питомец сможет получить качественную медицинскую помощь. Проект реализуется в формате государственно-частного партнерства, это инвестиционный проект», — пояснила она.

Акулова отметила, что проект в случае одобрения властями Москвы может быть реализован до 2020 г.

«Пока проект будет реализован для домашних животных. Возможно, в дальнейшем аналогичный центр будет создан для лошадей. Размещение там животного будет платным. Центр сможет принимать животных со всей страны», — уточнила она.

Ранее в столичном зоопарке родился детеныш росомахи.