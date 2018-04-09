Метеорологи пообещали, что понедельник станет самым теплым днем в сезоне

Температура в столице в понедельник, 9 апреля, превысит климатическую норму на семь градусов. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

«Сегодня (9.04) погода в столичном регионе обусловится северо-западной периферией антициклона, благодаря чему москвичей ждет солнечная, сухая и не по сезону теплая погода с температурным фоном на 7 градусов выше климатической нормы. Этот день станет самым теплым в сезоне», — говорится в сообщении.

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Кроме того, отмечается, что Москва избавилась от снежного покрова.

Ранее сообщалось, что дневная температура воздуха составит от +15 до +17°С. Будет облачно с пояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/c.