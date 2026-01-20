ООН назвала число пострадавших от наводнений в Мозамбике

ООН: более полумиллиона человек пострадали от наводнений в Мозамбике

Масштабные наводнения в Мозамбике затронули более чем полмиллиона человек. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер в социальной сети X.

«Более полумиллиона человек пострадали от сильного наводнения в Мозамбике», — написал Флетчер.

По данным представителя ООН, стихийное бедствие привело к разрушению жилых домов, затоплению ключевых транспортных артерий и повреждению медицинских учреждений.

В связи с критической ситуацией организация расширяет масштабы предоставления экстренной помощи, оказывая содействие правительству страны в ликвидации последствий природной катастрофы.

Как отмечается, продолжительные ливни вызвали затопление значительных площадей в провинциях Мапуту, Газа, Иньямбане и Маника. С начала сезона дождей в Мозамбике, начавшегося в октябре прошлого года, зафиксировано 103 случая, когда людей, оказавшихся в зоне бедствия, не удалось спасти.

Правительство Мозамбика направило министров для координации мероприятий по борьбе с последствиями стихии в пострадавших регионах.

Ранее в Мозамбике объявили наивысший уровень опасности из-за наводнений.