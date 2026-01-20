Размер шрифта
Россиянам рассказали, чем может обернуться окунание в стоячую воду

Врач Шахмарданов: окунание в прорубь в стоячей воде может вызвать отит
Александр Кряжев/РИА Новости

Многие на Крещение окунались в прорубь, не задумываясь, какие микроорганизмы могут быть опасными в стоячей воде. Как рассказал «Газете.Ru» профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Мурад Шахмарданов, в этом случае есть риск подхватить кишечную инфекцию, а также столкнуться с отитом или конъюнктивитом.

«Главные враги человека — кишечные инфекции (острая диарея, рвота, лихорадка). Это самая частая группа заболеваний после купания в грязной стоячей воде. Возбудители попадают в воду с фекалиями животных, птиц, канализационными стоками или от уже заболевших людей. При заглатывании воды инфекция атакует ваш желудочно-кишечный тракт», — отметил врач.

Даже если вы не глотаете воду, инфекции могут проникнуть через слизистые. Грязная вода, застоявшаяся в ушах или попавшая в глаза, — частая причина бактериальных и вирусных воспалений. «Ухо пловца» (наружный отит) — типичное последствие купания в прудах.

«Часто причиной становится синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa). Условно-патогенная бактерия, которая прекрасно размножается в стоячей воде. Может вызывать тяжелые наружные отиты, кожные инфекции (особенно у людей с ослабленным иммунитетом) и пневмонии при аспирации воды», — заметил доктор.

По словам врача, застойный, болотистый, гнилостный запах, а также наличие у воды водоплавающих птиц (утки, гуси — источники паразитов), близость ферм, полей, канализационных стоков, стихийных свалок должны предостеречь от окунания в воду.

Ранее врач рассказала, при каких заболеваниях противопоказан популярный виноград «шайн мускат».

