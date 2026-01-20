Размер шрифта
Год пребывания Трампа в должности привел к рекордному росту госдолга США

Госдолг США после возвращения Трампа в Белый дом увеличился на $2,25 трлн
Reuters

За первый год нового президентского срока Дональда Трампа государственный долг Соединенных Штатов увеличился на рекордные $2,25 трлн. Об этом со ссылкой на данные министерства финансов США сообщает РИА Новости.

Рост госдолга при Трампе на $2,25 трлн стал самым большим для первого года среди всех президентов страны. Предыдущий рекордный результат в $2,1 трлн был достигнут в первый год правления Джо Байдена. При президентстве Барака Обамы госдолг США на фоне финансового кризиса вырос на $1,7 трлн.

В настоящее время государственный долг США составляет $38,5 трлн.

15 сентября глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты могли бы погасить свой государственный долг за счет криптовалюты.

В августе стало известно, что государственный долг США впервые в истории преодолел отметку в $37 трлн.

Ранее стало известно, что госдолг Британии вырос в три раза за 20 лет.
 
