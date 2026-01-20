Размер шрифта
Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» в матче с «Колорадо»

Овечкин отметился передачей в проигранном «Вашингтоном» матче против «Колорадо»
Geoff Burke-Imagn/Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел выездное поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги от лидирующего во всем турнире «Колорадо Эвеланш» — 2:5. В первом периоде соперники обменялись голами, во втором отрезке «лавина» снова вышла вперед и увеличила отрыв, но «столичные» тут же сократили его до минимума. Однако в третьем игровом отрезке «Кэпс» вынуждены были думать в основном не о том, как отыграться, а как не пропустить еще. И это им не удалось — хозяева еще дважды пробили много спасавшего голкипера Чарли Линдгрена.

Капитан «Вашингтона» 40-летний российский нападающий Александр Овечкин провел на льду 15:58 игрового времени, отметился голевой передачей и закончил встречу с показателем полезности +1. На счету Александра Великого пять бросков по воротам — почти четверть от всей команды.

Самым результативным игроком встречи стал Натан Маккиннон из «Колорадо», оформивший 2+1. Его партнеры Мартин Нечас (0+2) и Виктор Олофссон (1+1) набрали по два балла.

Ранее Вячеслав Фетисов отреагировал на отказ Овечкина обмотать клюшку радужной лентой.
 
