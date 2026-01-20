Россиян предупредили о подорожании мебели в 2026 году

Эксперт Шихов: цены на мебель в 2026 году вырастут на 9–10%

В 2026 году цены на мебель вырастут на 9–10% относительно прошлого года. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил Сергей Шихов, генеральный директор интерьерной компании Mr.Doors.

«В 2026 году мы прогнозируем рост цен на мебель на 9–10% относительно прошлого года. Одним из главных факторов подорожания является повышение ставки НДС до 22%. Хотя существуют предположения, что повышение НДС может быть временным шагом, пока это решение остается в силе, и бизнесу приходится адаптироваться к новым условиям», — объяснил он.

Кроме того, по словам Шихова, сохраняются санкции на ввоз европейской фурнитуры, от которой по-прежнему зависят крупнейшие российские производители.

«Безусловно, сейчас ведется активная работа по поиску альтернативных вариантов, в основном на азиатских рынках, но процесс требует времени», — объяснил он.

Не стоит, по мнению эксперта, забывать и о влиянии инфляции.

«Она повышает себестоимость производства, увеличивает затраты на логистику и другие составляющие расходов. Кроме того, инфляция снижает покупательскую способность населения, что негативно отражается на розничной торговле», — сказал Шихов.

Крупнейшие российские производители будут искать способы удержания цен на приемлемом для клиентов уровне. Однако успешность этих усилий во многом будет зависеть от влияния внутренних и внешних стресс-факторов.

«Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем клиентам планировать крупные мебельные заказы уже сейчас», — резюмировал он.

