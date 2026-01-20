Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиян предупредили о подорожании мебели в 2026 году

Эксперт Шихов: цены на мебель в 2026 году вырастут на 9–10%
Shutterstock/Ground Picture

В 2026 году цены на мебель вырастут на 9–10% относительно прошлого года. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил Сергей Шихов, генеральный директор интерьерной компании Mr.Doors.

«В 2026 году мы прогнозируем рост цен на мебель на 9–10% относительно прошлого года. Одним из главных факторов подорожания является повышение ставки НДС до 22%. Хотя существуют предположения, что повышение НДС может быть временным шагом, пока это решение остается в силе, и бизнесу приходится адаптироваться к новым условиям», — объяснил он.

Кроме того, по словам Шихова, сохраняются санкции на ввоз европейской фурнитуры, от которой по-прежнему зависят крупнейшие российские производители.

«Безусловно, сейчас ведется активная работа по поиску альтернативных вариантов, в основном на азиатских рынках, но процесс требует времени», — объяснил он.

Не стоит, по мнению эксперта, забывать и о влиянии инфляции.

«Она повышает себестоимость производства, увеличивает затраты на логистику и другие составляющие расходов. Кроме того, инфляция снижает покупательскую способность населения, что негативно отражается на розничной торговле», — сказал Шихов.

Крупнейшие российские производители будут искать способы удержания цен на приемлемом для клиентов уровне. Однако успешность этих усилий во многом будет зависеть от влияния внутренних и внешних стресс-факторов.

«Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем клиентам планировать крупные мебельные заказы уже сейчас», — резюмировал он.

Ранее россиянам рассказали, какую мебель не стоит покупать.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27659431_rnd_5",
    "video_id": "record::18a34aa7-67de-4ebb-9571-b5c73fe61aea"
}
 
Теперь вы знаете
Ваш работодатель включил режим «тактической нищеты». Почему это звоночек к увольнению
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+