Общество

В России изменились правила назначения исправительных работ

Исправительные работы в РФ будут назначаться только официально трудоустроенным
Руслан Кривобок/РИА Новости

20 января в России вступил в силу закон, в соответствии с которым исправительные работы будут назначаться только официально трудоустроенным осужденным. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ уточняет порядок назначения таких видов работ. Осужденные к исправительным работам обязаны отбывать их по основному месту труда. Закон уменьшил срок начала работ с 30 до 15 дней после поступления распоряжения суда в уголовно-исполнительную инспекцию.

Если осужденный после вынесения приговора будет уволен с основного места работы, то в течение 15 дней после решения суда он должен найти работу самостоятельно или встать на регистрационный учет в органах службы занятости для поиска новой работы. При этом осужденный не может отказаться от предложенной ему работы или переквалификации.

Также вступил в силу закон, по которому принудительные работы могут быть назначены как самостоятельный вид наказания. Ранее они назначались в качестве альтернативы лишению свободы. Принудительные работы сроком до пяти лет применяются за совершение преступления небольшой или средней тяжести и за тяжкие в случае первичного осуждения. Осужденный отбывает их, находясь в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Из его зарплаты удерживаются в доход государства от 5 до 20%.

1 декабря на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава ФСИН Аркадий Гостев заявил, что более 91% осужденных в России трудоустроены.

Ранее стало известно, что футболист из Екатеринбурга получил 12 приговоров, но остался на свободе.

