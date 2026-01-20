Посол России Барбин: Дания маниакально заряжена на конфронтацию с Россией

Посол России в Дании Владимир Барбин заявил о невозможности конструктивного взаимодействия между двумя странами. Своим мнением дипломат поделился в интервью ТАСС.

«Маниакальная заряженность Копенгагена на конфронтацию с Россией и противодействие усилиям по политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, которое бы учитывало российские интересы, делают невозможным поддержание с нашей стороны нормальных отношений с Данией», — сказал Барбин.

В декабре прошлого года в датском городе Войенсе стартовало строительство производственного комплекса по выпуску твердого ракетного топлива, принадлежащего украинской оборонной компании Fire Point. Торжественная церемония закладки первого камня, символизирующая начало строительства, прошла с участием министра промышленности Дании Мортена Бёдскова, мэра муниципалитета Хадерслев Мадса Скау и директора датского филиала Fire Point Вячеслава Бондарчука.

Ранее Дания заявила о выделении Украине 28-го пакета военной помощи на сумму $220 млн.