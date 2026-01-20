В России вступили в силу изменения в правила выезда детей за границу

МВД: с 20 января дети могут выезжать из России только по загранпаспорту

С 20 января несовершеннолетние могут выехать из России лишь по заграничному паспорту. Об этом со ссылкой на миграционную службу МВД РФ сообщает ТАСС.

В ведомстве напомнили, что свидетельство о рождении исключается из перечня документов, по которым несовершеннолетние россияне могли пересекать границу. Поэтому выезд из страны и въезд в нее будет осуществляться только по заграничному паспорту. Поэтому родителям рекомендуется заблаговременно обращаться за оформлением загранпаспорта ребенку.

В миграционной службе пояснили, что детям старше 14 лет и взрослым гражданам РФ по-прежнему можно посещать Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по внутреннему российскому паспорту.

15 января сообщалось, что россиянам запретят въезд в Польшу по старым паспортам без электронного чипа с биометрическими данными владельца.

24 декабря в Киргизии опровергли информацию о въезде для россиян только по загранпаспортам.

Ранее в Госдуме рассказали, куда россияне смогут поехать без визы.