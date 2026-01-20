На Украине призвали построить антидроновый купол

Недавно назначенный министром обороны Украины Михаил Федоров заявил о приоритетной для страны задаче – создании общенационального антидронового «купола». Об этом он написал в Telegram-канале.

По словам Федорова, эта система должна превентивно уничтожать дроны еще на этапе их приближения, а не реагировать на последствия ударов.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Федорову возглавить минобороны страны 2 января. По словам Зеленского, министр «глубоко занимается вопросами «линии дронов» и очень результативно работает в цифровизации государственных услуг».

Верховная рада утвердила кандидатуру Федорова, ранее возглавлявшего министерство цифровой трансформации, на пост министра обороны. За принятие соответствующего проекта постановления проголосовали 277 народных депутатов. По словам Федорова, он намерен провести аудиты в военкоматах, в украинской армии и самом министерстве обороны.

Ранее сообщалось, что мировой спрос на беспилотники вырастет к 2030 году на 120%.