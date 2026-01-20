Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Армия

На Украине призвали построить антидроновый купол

Глава МО Украины Федоров: стране нужен антидроновый купол
Andrii Nesterenko/Reuters

Недавно назначенный министром обороны Украины Михаил Федоров заявил о приоритетной для страны задаче – создании общенационального антидронового «купола». Об этом он написал в Telegram-канале.

По словам Федорова, эта система должна превентивно уничтожать дроны еще на этапе их приближения, а не реагировать на последствия ударов.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Федорову возглавить минобороны страны 2 января. По словам Зеленского, министр «глубоко занимается вопросами «линии дронов» и очень результативно работает в цифровизации государственных услуг».

Верховная рада утвердила кандидатуру Федорова, ранее возглавлявшего министерство цифровой трансформации, на пост министра обороны. За принятие соответствующего проекта постановления проголосовали 277 народных депутатов. По словам Федорова, он намерен провести аудиты в военкоматах, в украинской армии и самом министерстве обороны.

Ранее сообщалось, что мировой спрос на беспилотники вырастет к 2030 году на 120%.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27660517_rnd_7",
    "video_id": "record::7297f606-c534-4d00-a09d-ef24b7d78571"
}
 
Теперь вы знаете
Ваш работодатель включил режим «тактической нищеты». Почему это звоночек к увольнению
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+