Губернатор Камчатки попросил федеральный центр помочь в ликвидации последствий снегопадов

Солодов: Камчатка обратилась в правительство РФ за помощью из-за циклонов

Камчатский край обратится к федеральному центру за помощью в ликвидации последствий сильнейших снегопадов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

Он уточнил, что принял решение об обращении в Москву, поскольку на Камчатке не хватает специализированной высокопроходимой техники. В частности, нет необходимого количества высокопроизводительных шнекороторов и техники для эвакуации больных и работы скорой помощи.

Губернатор отметил, что регион заручился поддержкой заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева по выделению такой техники.

Солодов выразил надежду, что его обращение будет рассмотрено максимально оперативно, а помощь — оказана.

19 января сообщалось, что прошедшие в январе циклоны на Камчатке стали самыми мощными за последние 60 лет, выпадение осадков достигло 150% месячной нормы.

На Камчатке уже несколько дней продолжается мощный снегопад. Из-за циклонов в Петропавловске-Камчатском намело многометровые сугробы.

Ранее на Камчатке подросток спрыгнул с крыши ТЦ в снег и застрял в сугробе.