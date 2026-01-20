Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Губернатор Камчатки попросил федеральный центр помочь в ликвидации последствий снегопадов

Солодов: Камчатка обратилась в правительство РФ за помощью из-за циклонов
УМВД России по Камчатскому краю

Камчатский край обратится к федеральному центру за помощью в ликвидации последствий сильнейших снегопадов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

Он уточнил, что принял решение об обращении в Москву, поскольку на Камчатке не хватает специализированной высокопроходимой техники. В частности, нет необходимого количества высокопроизводительных шнекороторов и техники для эвакуации больных и работы скорой помощи.

Губернатор отметил, что регион заручился поддержкой заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева по выделению такой техники.

Солодов выразил надежду, что его обращение будет рассмотрено максимально оперативно, а помощь — оказана.

19 января сообщалось, что прошедшие в январе циклоны на Камчатке стали самыми мощными за последние 60 лет, выпадение осадков достигло 150% месячной нормы.

На Камчатке уже несколько дней продолжается мощный снегопад. Из-за циклонов в Петропавловске-Камчатском намело многометровые сугробы.

Ранее на Камчатке подросток спрыгнул с крыши ТЦ в снег и застрял в сугробе.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27660481_rnd_8",
    "video_id": "record::5482c4b0-b855-42ba-a43a-6de44d7d8931"
}
 
Теперь вы знаете
Ваш работодатель включил режим «тактической нищеты». Почему это звоночек к увольнению
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+