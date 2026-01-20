Волочкова объяснила, зачем публиковала откровенные фото с Мальдив

Волочкова публиковала откровенные фото с Мальдив, чтобы от нее отстали папарацци

Балерина Анастасия Волочкова объяснила публикацию вызывающих фотографий с Мальдив в своих социальных сетях желанием избавиться от назойливого внимания папарацци. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

«Я выложила эти фото как вызов моральным уродам, которые меня снимали из-за кустов, исподтишка, делая это очень мерзко, в самых некрасивых позах», — заявила Волочкова.

Она вспомнила случай 2011 года на Мальдивах, когда ей довелось столкнуться с таким фотографом.

«Я плавала в одних трусиках в океане, никого, кроме рыб, рядом не было, и моя мама, когда я вышла на берег, держала за руку папарацци. Я ему сказала: «Или вы при мне стираете мои фото, или я бросаю вашу камеру в воду». Он стер. Те фото я выложила с посылом: «Вот мое стройное тело, без всякой пластики. Посмотрите и отстаньте». Но прошло столько лет, а никто это забыть не может до сих пор. Как и мои шпагаты», — поделилась артистка.

Анастасия Волочкова отметит свой 50-летний юбилей 20 января.

