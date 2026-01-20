Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Наука

Ученые установили, в каком возрасте проблема лишнего веса становится наиболее острой

«Биннофарм Групп»: 35% женщин 45–60 лет называют похудение «желанием всей жизни»
Irina Shatilova/Shutterstock/FOTODOM

Исследование «Биннофарм Групп» показало, что среди российских женщин проблема лишнего веса становится особенно острой после 35 лет, – в возрасте 45–60 лет 35% женщин называют похудение «желанием всей жизни», сообщили в компании «Газете.Ru».

Согласно данным опроса, 77% респондентов хотя бы раз в жизни пытались снизить вес, а 56% активно боролись с лишними килограммами на момент исследования. При этом только 17% женщин консультируются с врачом в процессе похудения, остальные предпочитают полагаться на собственные силы и советы из интернета.

Подходы к похудению различаются в зависимости от возраста. Исследование показало, что проблема лишнего веса становится особенно острой после 35 лет, а 35% женщин в возрасте 45–60 лет называют похудение «желанием всей жизни». При этом женщины старше 45 лет чаще связывают желание похудеть с заботой о здоровье, тогда как молодые девушки в возрасте 18–24 лет ориентируются на внешние стандарты, сравнивая себя с образами из социальных сетей.

Среди методов похудения наибольшей популярностью пользуется спорт — 63% опрошенных включали физические нагрузки в свою программу снижения веса. Подсчет калорий и БЖУ (белков, жиров, углеводов) занял второе место по популярности (37%). 32% опрошенных пробовали чаи для похудения, но на момент исследования их применяли только 18%. Также особый интерес вызывает категория БАДов: их применяют 28% женщин, причем наибольшей популярностью они пользуются в возрастной группе 35–44 года. Менее четверти женщин используют косметические процедуры (массаж, обертывания и др.).

Ранее россиянам рассказали, что в два раза повышает риск развития рака простаты.
 
Теперь вы знаете
Ваш работодатель включил режим «тактической нищеты». Почему это звоночек к увольнению
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+