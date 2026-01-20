В Сирии из тюрьмы сбежали около 1,5 тыс. боевиков ИГИЛ

Rudaw: около 1,5 тыс. боевиков ИГ сбежали из тюрьмы на северо-востоке Сирии

Около 1,5 тыс. боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ, организация запрещена в РФ) сбежали из тюрьмы на северо-востоке Сирии. Об этом телеканалу Rudaw рассказал представитель курдской коалиция «Силы демократической Сирии» (СДС) Фархад Шами.

Он добавил, что после освобождения боевики «присоединились к атакующим группировкам».

До этого сообщалось, что вооруженные формирования штурмуют тюрьму аш-Шаддади в сирийской провинции Эль-Хасаке, в которой содержатся тысячи боевиков ИГИЛ.

18 января СДС и переходное правительство Сирии подписали соглашение из 14 пунктов, завершившее двухнедельное наступление правительственных войск на северо-востоке страны.

«Сирийские демократические силы» согласились немедленно передать под контроль правительства провинции Ракка и Дейр-эз-Зор. Правительственные силы уже заняли ключевые объекты, включая плотину Табка и нефтяное месторождение аль-Омар.

Ранее СМИ сообщили, что США опасаются масштабной военной операции властей против курдов в Сирии.