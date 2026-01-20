Токаев на курултае обозначит основные направления политического курса Казахстана

На заседании V национального курултая в Кызылорде, намеченного на 20 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении очертит ключевые вектора развития республики, а также затронет темы парламентской реформы и актуальные общественно значимые вопросы. Об этом пишет РИА Новости.

Подчеркивая важность преобразований политической системы, президент отметил предстоящую глубокую перестройку институциональной основы и системное изменение законодательной ветви власти.

«Фактически в стране формируется качественно новая политическая модель. Реализация парламентской реформы потребует пересмотра сразу нескольких разделов конституции. Поэтому с учетом изменений, внесенных ранее в наш основной закон, проект поправок, который предлагает рабочая группа, позволяет заявить о рассмотрении по сути новой конституции Казахстана», – заявил глава государства.

Накануне Токаев провел рабочее совещание, посвященное парламентской реформе, в ходе которого подчеркнул, что на предстоящем съезде представит свои конкретные предложения по модернизации парламента и пересмотру конституции.

Ранее Токаев предложил сделать парламент Казахстана однопалатным.