Патриарх Кирилл назвал «самое величайшее событие» в истории человечества

Патриарх Московский Кирилл в пасхальном поздравлении назвал воскресение Иисуса Христа самым важным событием в истории человечества.

«Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю с великим праздником, с Пасхой, воскресением Христовым. Воскресение спасителя — это самое величайшее событие в человеческой истории. И вот почему: потому что через воскресение Господь победил зло, победил дьявола. И хотя, как мы знаем, зло в мире существует, оно не способно господствовать над всем родом человеческим», — сказал патриарх.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подарил патриарху Кириллу уникальное яйцо.