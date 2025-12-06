На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Вене началась акция против политики правительства Австрии

В центре Вены проходит акция против политики австрийского правительства
Benoit Tessier/Reuters

В центре Вены проходит акция против политики австрийских властей, которую организовало движение, выступающее за прямую демократию, нейтралитет и мирную внешнюю политику. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках мероприятия запланирован марш по центральным улицам города.

Участники выступают за сохранение нейтралитета Австрии и против вступления страны в НАТО. Они раскритиковали власти республики и Евросоюз за перевод экономики на военные рельсы и угрозу большой войны.

«Речь идет не об обороне. Речь идет о том, что человечество, вероятно, хотят втянуть в Третью мировую войну», — заявил организатор протеста.

Кроме того, среди требований митингующих прозвучали призывы к отставке действующего правительства.

Накануне в крупных городах ФРГ прошли акции протеста против законопроекта о модернизации военной службы в Германии, который предполагает ввод обязательной жеребьевки в случае необходимости доукомплектования бундесвера, а также введение обязательного медицинского освидетельствования мужчинам, родившимися после 31 декабря 2007 года.

Ранее в Гвинее-Бисау запретили все акции протеста.

