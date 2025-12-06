На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-вице-премьер рассказал, кто в Сербии хочет отнять NIS у России

Вулин: проевропейские министры и оппозиционеры в Сербии требуют отнять NIS у РФ
Darko Vojinovic/AP

Проевропейски настроенные члены кабмина и оппозиции Сербии требуют национализации российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), заявил основатель партии «Движение социалистов» и бывший вице-премьер Сербии Александар Вулин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его пресс-службу.

Политик отметил, что большинство сербов и президент Александар Вучич помнят о чести и памяти, иначе «NIS бы давно «вернули». По словам Вулина, в этом случае республика искала бы путь в Евросоюз, продавая боеприпасы Украине и отправляя своих военных на минные поля.

«Решение для NIS из-за прошлого и ради будущего должно быть найдено только и исключительно по договоренности с Россией. Отъем российской собственности стал бы первым, но не последним отъемом и позором», — заявил бывший вице-премьер.

На этой неделе Вучич сообщил, что Белград примет решение по ситуации с NIS 15 января, если Россия к данной дате не продаст третьей стороне контрольный пакет акций компании, находящейся под американскими санкциями. Выступая после заседания с членами правительства и руководством энергетических госкомпаний, глава государства сказал, что власти Сербии не получили ответа от Соединенных Штатов на запрос о приостановке санкций против NIS, действующих с 9 октября.

Ранее НПЗ NIS в Сербии остановил работу из-за санкций США.

