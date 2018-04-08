СМИ рассказали об отсутствии системы пожаротушения в башне Трампа

В небоскребе Trump Tower не установлены спринклерные оросители, которые автоматически срабатывают при пожаре, передает TPM со ссылкой на Associated Press.

По данным AP, небоскреб президента США Дональда Трампа не оборудован пожарными разбрызгивателями, так как в момент сдачи здания в эксплуатацию в 1983 году их наличие не было строго регламентированным. В том числе из-за их отсутствия возгорание в башне привело к жертвам: по последним данным в пожаре, который произошел 7 апреля, погиб 67-летний мужчина и пострадали пять человек, а также получили травмы четверо пожарных.

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Сам Трамп считает, что здание хорошо построено.

«Пожар в Trump Tower потушен. Совсем локальный (хорошо построенное здание). Пожарные (и пожарницы) проделали отменную работу. Спасибо!», — написал Трамп в твиттере.

Ранее сообщалось, что при пожаре в здании Trump Tower погиб человек.