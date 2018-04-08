Израиль ответил на протесты в секторе Газа запретом на ввоз шин

Глава управления пограничной координации Раид Фаттух заявил, что израильские власти запретили ввоз автомобильных шин в сектор Газа, так как их широко используют участники палестинских протестов, передает РИА «Новости».

«Израильская сторона официально нас уведомила о запрете на ввоз всех видов шин в сектор Газа», — сказал Фаттух.

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В пятницу, 6 апреля, палестинские демонстранты подожгли тысячи покрышек в секторе Газа. Они рассчитывали на то, что дымовая завеса закроет обзор израильским снайперам и снизит потери со стороны палестинцев. Сообщается, что с горящими покрышками израильтяне боролись с помощью водометов и ветродуев. По их словам, горящие покрышки не помешали военным, однако нанесли урон окружающей среде.

Ранее сообщалось, что Совет безопасности ООН не принял проект заявления по ситуации в секторе Газа.