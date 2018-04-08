Украина пообещала выпустить экипаж «Норда» в Крым

Представитель рыбколхоза-судовладельца Анна Шевелелва заявила, что украинские власти гарантировали переход команды российского рыболовного судна «Норд» через пункт пропуска «Чонгар» на границе с Крымом, передает РИА «Новости».

«В настоящий момент экипаж находится в Харькове в гостинице, отдыхает и отсыпается. Украинская сторона гарантирует переход в Крым через «Чонгар» по выданным российской стороной команде документам, для обеспечения перехода выделена группа пограничников», — сказала Шевелева.

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Ранее сообщалось, что экипажу судна «Норд» не позволили покинуть Украину: девять членов экипажа планировали вернуться в Россию в ночь на воскресенье, 8 апреля, через пункт пропуска «Гоптовка», однако их не пропустили пограничники.

Рыболовецкое судно «Норд» с 10 членами экипажа было задержано украинскими пограничниками 25 марта. Киевские власти обвиняют команду судна в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины».