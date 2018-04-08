Путин и Медведев приехали на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой Светланой приехали на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя, которое совершает патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает РИА «Новости».

Отмечается, что на богослужении в храме также присутствует мэр Москвы Сергей Собянин.

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Ранее сообщалось, что за час до начала службы храм уже был заполнен, на богослужение пришли тысячи человек. Среди них в том числе российские парламентарии, деятели культуры, представители общественности. Около полуночи вокруг главного собора Русской церкви начался крестный ход.

7 апреля в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся в храме, в том числе членам российской делегации.