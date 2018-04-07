Пасхальная служба началась в храме Христа Спасителя

В храме Христа Спасителя началась пасхальная служба, которую возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как сообщается, за час до начала службы храм уже был заполнен, на богослужение пришли тысячи человек. Среди них в том числе российские парламентарии, деятели культуры, представители общественности.

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Около полуночи вокруг главного собора Русской церкви начнется крестный ход.

Ранее в Москву прибыл Благодатный огонь.

7 апреля в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся в храме, в том числе членам российской делегации.