Пасхальная служба началась в храме Христа Спасителя
В храме Христа Спасителя началась пасхальная служба, которую возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как сообщается, за час до начала службы храм уже был заполнен, на богослужение пришли тысячи человек. Среди них в том числе российские парламентарии, деятели культуры, представители общественности.
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Около полуночи вокруг главного собора Русской церкви начнется крестный ход.
Ранее в Москву прибыл Благодатный огонь.
7 апреля в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся в храме, в том числе членам российской делегации.