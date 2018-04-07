Посольство России отреагировало на инцидент в Мюнстере

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Генконсульство России в Бонне выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в результате инцидента в Мюнстере. Об этом сообщил пресс-атташе посольства России в Германии Денис Микерин в своем фейсбуке.

«К настоящему моменту информации о российских гражданах среди жертв этого происшествия не поступало. Дополнительные сведения сообщим, как только будут установлены личности всех пострадавших», — написал Микерин.

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Ранее сообщалось, что фургон въехал в толпу людей в немецком Мюнстере. В результате, по предварительным данным, погибли три человека, более 30 пострадали.

Полиция подтвердила, что водитель фургона покончил с собой.