СМИ: в Саудовской Аравии решили сделать Катар островом

Компании Саудовской Аравии планируют после одобрения властей страны вырыть канал длиной 60 км на границе с Катаром, сообщает Sabq.

Отмечается, что девять компаний решили принять участие в строительстве канала. В случае воплощения идеи в жизнь Катар превратится в остров. Ширина канала составит около 200 метров, длина — 60 км, а глубина — 15-20 метров. Такие размеры позволят принимать все типы судов, а также послужат предпосылкой для создания зоны свободной торговли и морских путей. Предполагается, что канал смогут вырыть в течение года.

Ранее стало известно, что эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани посетит Соединенные Штаты 10 апреля для встречи с президентом США Дональдом Трампом.