Британские власти отказали в визе племяннице Скрипаля

Британские власти отказались выдать визу Виктории Скрипаль, племяннице отравленного экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщил в своем твиттере журналист «Би-би-си» Джеймс Ландейл со ссылкой на источник.

«По-видимому, Россия пытается использовать Викторию в качестве пешки», — сказал источник.

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По его словам, Виктории Скрипаль было отказано в визе в рамках установленных процедур.

Ранее посольство России направило ноту с просьбой выдать визу племяннице Скрипаля.

Также сообщалось, что племянница Скрипаля поговорила по телефону с Юлией Скрипаль, которая пришла в сознание.