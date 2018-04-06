Британские власти отказали в визе племяннице Скрипаля
Британские власти отказались выдать визу Виктории Скрипаль, племяннице отравленного экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщил в своем твиттере журналист «Би-би-си» Джеймс Ландейл со ссылкой на источник.
«По-видимому, Россия пытается использовать Викторию в качестве пешки», — сказал источник.
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По его словам, Виктории Скрипаль было отказано в визе в рамках установленных процедур.
Ранее посольство России направило ноту с просьбой выдать визу племяннице Скрипаля.
Также сообщалось, что племянница Скрипаля поговорила по телефону с Юлией Скрипаль, которая пришла в сознание.