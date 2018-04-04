Пожарные выехали на сигнал о пожаре в ТЦ Metro на западе Москвы

В Москве пожарные выехали на сигнал о возгорании в торговом центре Metro, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.

Инцидент произошел на западе Москвы.

«Поступила информация о срабатывании пожарной сигнализации в «Метро» на улице Рябиновая. Дежурные подразделения выехали», — сказал он.

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Подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее при пожаре в ТЦ «Персей» в Москве погиб человек.

Также сообщалось, что генеральная прокуратура сообщила о закрытии 15 торговых центров по всей стране после пожара в Кемерово. Самыми распространенными нарушениями, по словам Куренного, стали отсутствие указателей, захламленность эвакуационных выхожов, а также неработающие системы пожаротушения и сигнализации