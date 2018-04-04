Россия получила ответы от ОЗХО по делу Скрипаля

Российская сторона получила от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ответы на отправленные на прошлой неделе вопросы, связанные с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постпредство России при организации.

«Вчера вечером (3.04) технический секретариат ОЗХО передал их постпредству, изучаем», — говорится в заявлении.

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Отмечается, что речь идет о 13 вопросах, в том числе и о том, «какого рода помощь Лондон запросил у техсекретариата ОЗХО» в связи с инцидентом.

Ранее посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил, что российские власти будут добиваться транспарентного расследования отравления экс-полковника ГРУ Серея Скрипаля в Солсбери и готовы сотрудничать с британской стороной.