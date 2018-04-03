Киевский прокурор появился в телепередаче голым

В Киеве прокурор Олег Билоус получил выговор за недостойное поведение после появления на украинском телевидении в голом виде, передает РИА «Новости».

Как отмечается, прокурору и его супруге пришлось раздеться в ходе развлекательного телешоу, участие в котором предполагало игру «в бутылочку» на раздевание.

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Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) также обратила внимание, что в течение передачи Билоус вел себя «некорректно и неприлично», употреблял нецензурную лексику и целовался с другими участницами шоу.

В КДКП подчеркнули, что он умышленно допустил нарушение требований закона Украины «О прокуратуре» и кодекса профессиональной этики и поведения прокуроров, потому что должен был избегать «действий, которые могли повредить его репутации и авторитету прокуратуры, а также вызвать негативный общественный резонанс». Билоус пообещал в дальнейшем так не поступать.

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