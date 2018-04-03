С середины марта скончались восемь пациентов психоневрологического интерната Биробиджана

3 апреля скончалась пациентка психоневрологического интерната (ПНИ) скончалась в больнице Биробиджана, это восьмой случай смерти пациентов интерната с 15 марта, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение правительства Еврейской автономной области.

«Сегодня ночью скончалась еще одна подопечная ПНИ. Ее смерть специалисты пока не связывают с остальными случаями. Штамм гриппа у 57-летней женщины не обнаружен. Основное заболевание связано с нарушением кровоснабжения головного мозга. Точные причины смерти устанавливаются», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что ее диагноз отличается от причины смерти других пациентов ПНИ — им ставили диагноз «пневмония». Также в сообщении уточнили, что в данный момент в областной больнице Биробиджана лечатся 10 пациентов ПНИ, еще 61 получают лечение в инфекционной больнице.

«В Биробиджанском психоневрологическом интернате продолжается комплекс противоэпидемических мероприятий в целях локализации и ликвидации очага инфекции. Введено круглосуточное дежурство врачей, которые следят за состоянием подопечных. Персонал и подопечных интерната обследуют с применением лабораторных методов исследований», — подчеркнули в сообщении.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статьям «халатность» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», в интернате проводится проверка.

В 2017 году сообщалось, что в Биробиджане детей в доме ребенка кормили кашей с примесью металла.