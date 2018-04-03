В Брянской области уволили педагога за интимную связь с учеником

Преподавателя школы-интерната в городе Жуковка Брянской области уволили педагога, которая допустила «близкие отношения» с несовершеннолетним учеником, сообщается на сайте детского омбудсмена Анны Кузнецовой.

«В результате первых проверок уволена педагог Брянской школы-интерната имени Героя России А.А. Титова, допустившая близкие отношения с учеником», — говорится в заявлении на сайте.

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Также отмечается, что в данный момент все воспитанники школы-интерната находятся в детских лагерях, где получают санаторно-курортное лечение.

Ранее сообщалось, что в Петербурге уволили заклеившую младшекласснику рот скотчем учительницу.