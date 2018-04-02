МЧС Армении уточнило количество пострадавших при взрыве в Ереване
По уточненным данным, в результате взрыва в ресторане в центре Еревана пострадали восемь человек, сообщается на сайте МЧС Армении.
«По уточненным данным, пострадали не девять, как сообщалось ранее, а восемь человек. Среди них два гражданина Армении, три гражданина России и три гражданина Ирана», — говорится в сообщении.
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Как отмечается, все пострадавшие, кроме 8-летней гражданки Армении, получили легкие или средние травмы. В свою очередь состояние девочки оценивается, как тяжелое.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва в ресторане в центре Еревана пострадали три гражданина России.