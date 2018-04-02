Прокуратура Украины предъявила подозрение капитану крымского судна «Норд»

Прокуратура Украины предъявила подозрение капитану крымского рыболовецкого судна «Норд» в нарушении правил пересечения госграницы из-за захода в порты Крыма. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Гражданину Украины, капитану судна «Норд», объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 УК Украины («Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее»), за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что на борт задержанного на Украине крымского судна «Норд» до сих пор не допустили российского консула.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.