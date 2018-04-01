Украинские полицейские устроили погоню после стрельбы в ночном клубе

В городе Ивано-Франковск правоохранительные органы задержали 11 человек, которых подозревают в причастности к стрельбе в ночном клубе. Об этом сообщается в фейсбуке местной полиции.

«Около трех часов ночи на линию 102 поступило сообщение о стрельбе возле ночного клуба на улице Ивасюка. На место немедленно прибыли несколько экипажей патрульной полиции. Очевидцы сообщили, что неизвестные стреляли по людям на лестнице и в помещении ночного клуба», — написали на странице полиции.

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Правоохранители сообщили, что четверо мужчин были задержаны у клуба, еще одного арестовали в кустах через дорогу, а еще одного — во дворах позади клуба. Еще пятеро подозреваемых попытались скрыться на автомобилях, однако их задержали после непродолжительной погони — машины злоумышленников заблокировали на улице Независимости.

По данным полиции, в результате стрельбы два посетителя ночного клуба получили ранения в ноги.

В данный момент решается вопрос об открытии уголовного дела.

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