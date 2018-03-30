В Пермском крае приговорили к тюрьме риелтора, убивавшую клиентов ради квартир

В Пермском крае приговорили к 20 годам лишения свободы директора риелторской фирмы, которая обманом приобретала квартиры и убивала их собственников. Об этом сообщается на сайте управления СК по региону.

«Следствием и судом установлено, что организованная преступная группа в составе 2 работников риэлтерского агентства, действующая под руководством его директора, на протяжении 2015-2016 годов на территории городов Березники и Усолье и Усольского района совершала мошеннические действия с недвижимостью... После совершенных мошенничеств 5 потерпевших участниками организованной группы были убиты», — говорится в сообщении.

Реклама

Сообщников женщины ранее приговорили к 16 и 17 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что суд приговорил «черных риелторов» в Белоруссии к смертной казни.