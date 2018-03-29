Лавров: Россия требует консульский доступ к Юлии Скрипаль

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона требует предоставления консульского доступа к Юлии Скрипаль, которая находится в британской клинике после отравления в Солсбери, передает РИА «Новости».

«Упомяну в скобках — с удовлетворением, что нам сегодня сообщили британские власти наконец о состоянии здоровья, по крайней мере, Юлии Скрипаль. Она, как они написали, быстро идет на поправку, и мы опять потребовали, чтобы нам обеспечили доступ к Юлии, как к российской гражданке», — сказал Лавров.

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Лавров выразил надежду на то, что «британская сторона сможет выполнить свои обязательства по консульской конвенции и по венской конвенции о дипломатических сношениях».

Ранее Сергей Лавров назвал обвинения британской стороны в адрес Москвы в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери «глумлением над международным правом».