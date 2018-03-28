Московские спасатели вернулись из Кемерово

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Спасатели отряда Центроспас МЧС России вернулись в Москву из Кемерово, где принимали участие в ликвидации последствий сильного пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«В Москву вернулись спасатели отряда Центроспас МЧС России, которые были задействованы в ликвидации последствий пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 47 опытнейших специалистов участвовали в поисковой операции, а также занимались оценкой прочности конструкций ТРЦ», — говорится в сообщении.

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Ранее стало известно о завершении поисковой операции на месте пожара в Кемерово.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека.